Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

24.09.2022 09:38
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KUALA Endonezya'nın Aceh bölgesinin batı kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Endonezya'nın Aceh bölgesinin batı kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Aceh eyaletindeki bir kıyı kenti olan Meulaboh'un 40 kilometre güneybatısında ve 49 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirilmezken yetkililer, tsunami tehdidinin olmadığını açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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