Kamyon ayrıca bir telekomünikasyon direğine çarparak motosikletleri ve yoldan geçen bir kamyoneti ezdi. Kamyonetin sürücüsü de kazada hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Endonezya'da kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu en az 10 kişi öldü - Son Dakika

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