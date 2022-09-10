Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi - Son Dakika
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Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi

10.09.2022 09:56
Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi

KUALA Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem meydana geldi.

KUALA Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Batı Papua şehrinin Merkez Mamberamo bölgesinin yaklaşık 37 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 16 kilometre derinlikte, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem oluştuğunu duyurdu.

Deprem ve Tsunami Azaltma Bölümü Başkanı Daryono, yaptığı açıklamada, söz konusu depremlerin tsunamiyi tetikleme riskinin bulunmadığını ve Memberamo Anjak fayındaki bir itmenin, deprem dizisini tetiklediğini ifade etti.

Daryono, depremlerin can kaybı ya da hasara neden olmadığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi - Son Dakika
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