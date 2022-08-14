Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

14.08.2022 09:37
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KUALA Endonezya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

KUALA Endonezya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin Kuzey Sulawesi eyaletindeki Laikit köyünün yaklaşık 158 kilometre açığında olduğunu duyurdu.

Denizin yaklaşık 30 kilometre altında meydana gelen depremin ciddi hasar ve can kaybına neden olmadığı bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada ise depremin, 5,9 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, tsunamiyi tetikleme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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