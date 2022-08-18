Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

18.08.2022 13:12
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KUALA Endonezya'nın orta kesiminde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Endonezya'nın orta kesiminde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Endonezya'nın orta kesimindeki Kuzey Sulawesi eyaletinin 5,7 büyüklüğünde depremle sarsıldığını duyurdu.

Açıklamada, depremin Güney Bolaang Mongondow bölgesinin 47 kilometre güneydoğusunda ve 155 kilometre derinlikte meydana geldiği ve tsunamiyi tetikleme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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