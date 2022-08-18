Açıklamada, depremin Güney Bolaang Mongondow bölgesinin 47 kilometre güneydoğusunda ve 155 kilometre derinlikte meydana geldiği ve tsunamiyi tetikleme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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