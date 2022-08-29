Endonezya askerleri, Papua bölgesindeki 4 sivili infaz etmekle suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya askerleri, Papua bölgesindeki 4 sivili infaz etmekle suçlanıyor

29.08.2022 20:48
Endonezya askerleri, Papua bölgesindeki 4 sivili infaz etmekle suçlanıyor

KUALA Endonezya'nın Papua bölgesinde, 4 sivilin infaz edilmesine karışmakla suçlanan 6 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

KUALA Endonezya'nın Papua bölgesinde, 4 sivilin infaz edilmesine karışmakla suçlanan 6 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, 4 sivilin öldürülmesine ve bedenlerinin parçalanmasına karışmakla suçlanan 6 askerin gözaltına alındığı duyuruldu.

Tümgeneral Teguh Muji Angkasa, bölgenin başkenti Jayapura'da basın mensuplarına verdiği demeçte, "Bu davada hukuku korumaya kararlıyız, askerlerimizden herhangi biri söz konusu suçlara karıştıysa buna müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Mimika ilçesine bağlı Iwaka köyü sakinleri, cuma günü köy yakınındaki nehirde, başları ve bacakları kesilmiş vaziyette çuvallara konulmuş 4 ceset buldu, daha sonra bulunan iki çuvalda ise söz konusu cesetlere ait kesik başlar ve bacaklara rastladı.

Bölge polisi, kurbanların komşu Nduga bölgesinde yaşayan siviller olduğunu belirlerken, şahısların 250 milyon rupi (16 bin 800 dolar) karşılığında tüfek ve silah satmayı teklif eden biriyle görüşmek için yola çıktığını iddia etti.

Polis, kurbanların parçalanmış cesetlerinin taşlarla dolu çuvallara konduğunu ve nehre atıldığını kaydetti.

Papua Ordu Sözcüsü Yarbay Herman Taryaman ise, kurbanların silahlı ayrılıkçı bir grubun sempatizanı olduğundan şüphelenildiğini ve Mimika bölgesinde aktif olarak silah ve mühimmat aradıklarını söyledi.

Faillerin, kurbanların minibüsünü ateşe verdiğini ve silah paralarını da aldıklarını belirten polis sözcüsü Ahmad Musthofa Kamal, cinayetle ilgisi olduğundan şüphelenilen üç sivilin hafta sonu gözaltına alınmasıyla 6 askerin olayla bağlantısının ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Bağımsızlık yanlısı Özgür Papua Örgütünün askeri kanadı Batı Papua Kurtuluş Ordusunun sözcüsü Sebby Sambom, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya, faillere "ölüm cezası verilmesi" çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Sivas haberleri... Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' sözleriyle ilk ağları atmaya başladı Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' sözleriyle ilk ağları atmaya başladı Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya askerleri, Papua bölgesindeki 4 sivili infaz etmekle suçlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 04:26:14. #1.12#
SON DAKİKA: Endonezya askerleri, Papua bölgesindeki 4 sivili infaz etmekle suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement