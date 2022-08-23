Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

23.08.2022 19:06
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KUALA Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

KUALA Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 şiddetinde depremin Sumatra Adası'ndaki Pagar Alam şehrinin 117 kilometre güneyinde ve 58,8 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar, tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu.

Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı yönünde mesajlar gönderildi.

Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı ancak tsunamiyi tetikleyemeyecek kadar derinde olduğunu belirtti.

Depremin ardından can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

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Kaynak: AA

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