Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, YEE'nin Malezya'daki merkezini ziyaret etti - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, YEE'nin Malezya'daki merkezini ziyaret etti

05.09.2022 13:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, YEE'nin Malezya'daki merkezini ziyaret etti

KUALA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezine ziyarette bulundu.

KUALA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezine ziyarette bulundu.

Enerji alanında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gelen Bakan Dönmez, YEE'nin Kuala Lumpur Koordinatörü Dr. Ömer Altun'dan Enstitünün Malezya ve bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı ve ülkede eğitim gören öğrenciler, iş insanları ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Buluşmada ziyaretçilerle tek tek tanışan Bakan Dönmez, öğrencilerin eğitim hayatları ve yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Fatih Dönmez, Kuala Lumpur YEE hizmet binasında gerçekleşen buluşmada yaptığı konuşmada, dünya genelindeki enerji politikalarına ve Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yapmış olduğu atılımlara değindi.

Ayrıca son yıllarda hızla gelişen Türkiye ve Malezya ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dönmez, yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının, yaşadığı ülke ile Türkiye arasında bağ kuran elçiler olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, gerçekleştirdiği ziyareti Twitter hesabından da paylaşarak "Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, eğitim almak için Malezya'ya gelen gençlerimizle Kuala Lumpur YEE'de bir araya geldik. Türkçemizi ve kültürümüzü dünyayla buluşturan Yunus Emre Enstitüsüne başarılar diliyorum. Dünyaya açılan yeni penceremiz Yunus Emre Enstitüsü ile Gelin Tanış Olalım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kuala Lumpur, Yunus Emre, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, YEE'nin Malezya'daki merkezini ziyaret etti - Son Dakika

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