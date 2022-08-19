Eski Malezya Başbakanı Mahathir erken seçimi iktidar partisinin kazanacağını söyledi - Son Dakika
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Eski Malezya Başbakanı Mahathir erken seçimi iktidar partisinin kazanacağını söyledi

19.08.2022 14:46
Eski Malezya Başbakanı Mahathir erken seçimi iktidar partisinin kazanacağını söyledi

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iktidar partisinin gelecek aylarda erken seçime gideceğini ve seçimleri büyük farkla kazanacağı değerlendirmesinde bulundu.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, iktidar partisinin gelecek aylarda erken seçime gideceğini ve seçimleri büyük farkla kazanacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, iktidardaki Barisan Nasional koalisyonunun erken seçimleri kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatarak prensip olarak "kaybedeceği bir savaş" için bile savaşmaya devam edeceği sözünü verdi.

Söz konusu röportajda dünyadaki gerilimlere de dair değerlendirmelerde bulunan Mahathir, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'i desteklediği için "etkisiz" ve "İslam karşıtı" olarak nitelendirirken ABD'yi Tayvan'da bir savaşı kışkırtmaya çalışmakla ve Avrupa'yı Ukrayna'yı savaşa kışkırtmakla suçladı.

Mahathir, iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) yüksek olasılıkla erken seçim durumunda "kazanacağını" belirtirken kırsalda yaşayan birçok Malay seçmeninin para ve diğer teşvikler nedeniyle UMNO'ya döndükleri yorumunu yaptı.

Eski başbakan, "Bence genel seçimleri bu yıl yapmak isteyecekler, eğer mümkünse iki ya da üç ay içinde yapacaklar çünkü şu an için halkın hala onlara baktığını, muhalefetin dağıldığını ve örgütlenmemiş olduğunu hissediyorlar." diye konuştu.

Malezya'da genel seçimler için Eylül 2023'e kadar süre olmasına rağmen yolsuzluk suçlamalarıyla mücadele eden eski başbakan Necip Rezak ve parti başkanı Ahmed Zahid Hamidi de dahil olmak üzere bazı UMNO üyeleri daha erken seçim için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

Mahathir dönemi

Mahathir, 2003'e kadar 22 yıl boyunca UMNO'nun adayı olarak başbakanlık görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılmıştı. Necip Rezak dönemindeki 1MDB devlet fonunun yağmalanması nedeniyle siyasete dönmeye karar veren Mahathir, 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini devirmeyi başarmıştı.

Mahathir, 93 yaşında dünyanın en yaşlı hükümet başkanı unvanını kazanmış ancak reformist ittifak fikir ayrılıkları nedeniyle iki yıldan kısa bir sürede çökmüştü.

Sonraki süreçte UMNO, seçimleri tekrar kazanmayı başardı, iktidardaki Barisan Nasional koalisyonuna liderlik ediyor.

97 yaşındaki lider, Pejuang adlı bir Malay hareketi başlatarak Malayların yoğunlukta olduğu bölgelerdeki 120 sandalyeyi kazanmak için gelecek seçimlere girmeyi planlıyor.

Mahathir, "Başbakanlığa aday olup olmayacağımı bilmiyorum, yeterince güçlü ve sağlıklıysam ve yarışmamı isterlerse, (başbakanlık için) yarışırım." dedi.

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Kaynak: AA

Associated Press, Necip Rezak, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Malezya Başbakanı Mahathir erken seçimi iktidar partisinin kazanacağını söyledi - Son Dakika

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