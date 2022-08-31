Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed Kovid-19'a yakalandı

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Eski Başbakan'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Dr. Mahathir Muhammed'in Kovid-19 testi bu sabah pozitif çıktı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine Mahathir'in önümüzdeki birkaç gün boyunca gözlem için Ulusal Kalp Enstitüsü'nde kalacağı aktarıldı.
97 yaşındaki liderin sağlık durumuna ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.
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