Eski Malezya Başbakanı Necip'in eşi yolsuzluktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, eşinin yolsuzluk davasından hapsedilmesinden bir hafta sonra, yolsuzluktan 10 yıl hapis ve 970 milyon ringgit (yaklaşık 216 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Malezya Yüksek Mahkemesi, eski başbakanın 70 yaşındaki eşi Rosmah'ı, eşinin başbakanlık yaptığı dönemde güneş enerjisi firması Jepak Holding'in 2016'da Sarawak eyaletindeki yüzlerce okul için 1,25 milyar ringgit (yaklaşık 279 milyon dolar) değerindeki güneş paneli projesi sağlamasına yardımcı olmak için toplam 194 milyon ringgit (yaklaşık 43 milyon dolar) rüşvet talep etmekten suçlu buldu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Rosmah'ı 10 yıl hapis ve 970 milyon ringgit para cezasına çarptırırken söz konusu cezanın yürütmesi, temyiz mahkemesine başvuru süresine kadar askıda kalacak ve sanığın 2 milyon ringgit (yaklaşık 446 bin dolar) kefaletle serbest kalmasına izin verilecek.

Kendisinden "Malezya'nın eski First Lady'si" olarak bahseden Rosmah, kararın açıklanmasının ardından mahkemeye hitaben yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu.

Rosmah, "Bugün olanlardan dolayı çok üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Kimse parayı aldığımı görmedi, kimse parayı saydığımı görmedi ama eğer sonuç buysa, işi Tanrı'ya bırakıyorum." diye konuştu.

Necip'in mahkumiyeti

Malezya Federal Mahkemesi, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onamıştı.

Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Necip'in, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemece suçlu bulunduğu görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma gibi 7 ayrı suç hakkındaki mahkumiyetini nihai temyiz davasında onaylamıştı.

Necip, 12 yıl hapis cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onaylanmasının ardından Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve Malezya tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı oldu.