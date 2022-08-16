Eski Malezya Başbakanı Necip'in 1MDB yolsuzluk davasında yeni delil talebi reddedildi - Son Dakika
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Eski Malezya Başbakanı Necip'in 1MDB yolsuzluk davasında yeni delil talebi reddedildi

16.08.2022 10:08
Eski Malezya Başbakanı Necip'in 1MDB yolsuzluk davasında yeni delil talebi reddedildi

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın, milyarlarca dolarlık Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluk skandalının nihai temyiz davasındaki yeni delil talebi mahkeme tarafından reddedildi.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın, milyarlarca dolarlık Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluk skandalının nihai temyiz davasındaki yeni delil talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Eski başbakan SRC International davasına dair yeni kanıtlar sunma teklifinde başarısız olurken, 1MDB bağlantılı mahkumiyetine karşı yaptığı nihai temyiz başvurusunun dinlenmeye başlanmasının önü açılmış oldu.

Necip Rezak'ın savunma ekibi, eski başbakanı mahkum eden yüksek mahkeme üyesi Nazlan Ghazali'nin çıkar çatışmasıyla karar verdiğini iddia ederek, yeniden yargılama yolunu açabilecek yeni kanıtlar sunmaya çalışmıştı.

Ancak Baş Yargıç Tengku Maimun Tuan Mat liderliğindeki beş üyeli mahkeme heyeti, yeni delil sunma talebini oy birliğiyle reddetti ve savunma tarafını nihai temyiz için savunma yapmaya çağırdı.

Necip'in nihai temyiz sürecindeki itirazında başarısız olması halinde 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezasıyla karşı karşıya kalarak, Malezya'nın hapse giren ilk eski başbakanı olabileceği ifade ediliyor.

Mahkemenin Necip'in mahkumiyetini bozmaması yönündeki kararı, eski başbakanın yıl sonunda yapılması beklenen genel seçimlerde adaylıktan men edileceği anlamına da geliyor.

Necip'in nihai temyiz sürecinin 26 Ağustos'a kadar sürmesi planlanıyor ancak, nihai kararın daha ileri bir tarihte açıklanması bekleniyor.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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