Eski Malezya Başbakanı Necip, başyargıcın temyiz davasından çıkarılmasını istedi - Son Dakika
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Eski Malezya Başbakanı Necip, başyargıcın temyiz davasından çıkarılmasını istedi

23.08.2022 09:18
Eski Malezya Başbakanı Necip, başyargıcın temyiz davasından çıkarılmasını istedi

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, ülkedeki en yüksek yargıcın, tarafsız olmadığı gerekçesiyle Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla ilgili nihai temyiz davasından çıkarılmasını talep etti.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, ülkedeki en yüksek yargıcın, tarafsız olmadığı gerekçesiyle Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla ilgili nihai temyiz davasından çıkarılmasını talep etti.

Eski başbakan, 1MDB yolsuzluğuyla ilintili SRC International davasından aldığı 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgitlik (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezasının iptali için mücadele ettiği nihai temyiz davasından, Başyargıç Tengku Maimun Tuan Mat'ın çıkarılmasını istedi.

Necip başvurusunda, 5 üyeli Federal Mahkeme heyetine başkanlık eden Başyargıç Maimun Tuan Mat'ın eşinin 1MDB skandalı nedeniyle eski başbakanın liderliğine eleştirel yaklaştığını söyledi.

Başyargıcın eşinin, 2018'deki bir sosyal medya gönderisine atıfta bulunan savunma tarafı, Necip'in liderliğine karşı olumsuz duyguları olduğunun çok açık olduğunu ve bunun, başyargıcın yargılamadan çekilmesi için yeterli bir gerekçe olduğunu ileri sürdü.

Necip'in mahkemede okunan yeminli ifadesinde, Zamani İbrahim'in bir Facebook paylaşımında, Necip'in kişisel hesabına "egemen hükümet fonlarını sızdırdığı" sonucuna vardığını söylediği ve Zamani'nin eşi Başyargıç Tengku Maimun'un görüşünü etkilemiş olmasının muhtemel olduğu savunuldu.

Necip Rezak, Başyargıcın çekilmesi başvurusunda, söz konusu nedenden ötürü mahkemenin kanaatinin "önyargıyla lekelenmiş ve yargının bağımsızlığına ilişkin kamuoyu algısının şüpheli" olarak görülebileceğini ifade etti.

Davanın savcıları, Necip'i nihai temyizinin sonuçlanmasını geciktirmek için kötü niyetle başvuruda bulunmakla suçladı.

Necip'in nihai temyiz sürecindeki itirazında başarısız olması halinde 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezasıyla karşı karşıya kalarak Malezya'nın hapse giren ilk eski başbakanı olabileceği ifade ediliyor.

Mahkemenin Necip'in mahkumiyetini bozmaması yönündeki kararı, eski başbakanın yıl sonunda yapılması beklenen genel seçimlerde adaylıktan men edileceği anlamına da geliyor.

Necip'in nihai temyiz sürecinin 26 Ağustos'a kadar sürmesi planlanıyor ancak nihai kararın daha ileri bir tarihte açıklanması bekleniyor.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Necip Rezak, Malezya, Güncel, Son Dakika

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