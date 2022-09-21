Filipinler'de, Marcos'un Sıkıyönetim Yasası'nın 50. yılı dolayısıyla protestolar düzenlendi - Son Dakika
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Filipinler'de, Marcos'un Sıkıyönetim Yasası'nın 50. yılı dolayısıyla protestolar düzenlendi

21.09.2022 18:36
Filipinler'de, Marcos'un Sıkıyönetim Yasası'nın 50. yılı dolayısıyla protestolar düzenlendi

KUALA Filipinler'de, 1972'de Ferdinand Marcos'un iktidarı ele geçirerek sıkıyönetim ilan etmesinin 50. yılı dolayısıyla protestocu gruplar başkent Manila sokaklarına akın etti.

KUALA Filipinler'de, 1972'de Ferdinand Marcos'un iktidarı ele geçirerek sıkıyönetim ilan etmesinin 50. yılı dolayısıyla protestocu gruplar başkent Manila sokaklarına akın etti.

Rappler sitesinin haberine göre, Quiapo Kilisesi'nin önünde toplanan protestocular, "sıkıyönetim vahşetini tasvir eden kültürel bir gösteri" gerçekleştirirken son dönemdeki çeşitli sorunlarla ilgili eleştirel afişler astı.

Protestoculardan birinin hazırladığı pankartta, Marcos ailesi, sıkıyönetim döneminde sağladıkları yolsuzluğa atıfta bulunarak timsah olarak tasvir edildi.

Başka bir protestocu grubu da tarihi Mendiola Caddesi'nde gösteri düzenledi.

Uluslararası Af Örgütünün açıkladığı verilere göre, Marcos'un sıkı yönetimi altında 70 bin kişi gözaltına alındı, 34 bin kişi işkence gördü ve 3 bin 240 kişi öldürüldü.

Baba Marcos'un mirası

Komünist güçlere karşı 21 Eylül 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimini kuran Ferdinand Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti.

Marcos'un oğlu 64 yaşındaki Ferdinand Marcos Jr. ise sürgünden döndüğü 1991'den bu yana kongre üyeliği ve senatörlük yaptı. 2016'da devlet başkanı seçimlerinde aday olan Marcos seçilememişti.

Babası Ferdinand Marcos'un bıraktığı mirası savunurken diktatörlük olarak adlandırılan dönemdeki uygulamalar için özür dilemeyeceğini belirten Marcos Jr, ülkede mayısta yapılan devlet başkanı seçimini kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de, Marcos'un Sıkıyönetim Yasası'nın 50. yılı dolayısıyla protestolar düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de, Marcos'un Sıkıyönetim Yasası'nın 50. yılı dolayısıyla protestolar düzenlendi - Son Dakika
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