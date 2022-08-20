Endonezya'da maymun çiçeği vakası görüldü - Son Dakika
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Endonezya'da maymun çiçeği vakası görüldü

20.08.2022 20:56
Endonezya'da maymun çiçeği vakası görüldü

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da maymun çiçeği vakası görüldüğü bildirildi.

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da maymun çiçeği vakası görüldüğü bildirildi.

Jakarta Globe'un haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mohammad Syahril, yaptığı açıklamada, denizaşırı bir seyahatten dönen ve başkent Cakarta'da yaşayan 27 yaşındaki bir erkekte maymun çiçeği tespit edildiğini doğruladı.

Syahril, söz konusu kişinin 16 Ağustos'ta hastalığın semptomlarını hissettiğini ve iki gün sonra test yaptırmak için hastaneye gittiğini söyledi.

Testin dün gece pozitif çıktığını aktaran sözcü, "Hastanın yüzünde, ellerinde, ayaklarında ve genital bölgesinde ateş, lenflerde ise şişlik ve kızarıklık var. Sadece hafif semptomları olduğu söylenebilir." ifadesini kullandı.

Syahril, hastanın ev karantinasına alındığını ve uzaktan tedavisine devam edildiğini belirtti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 10 Ağustos'ta yayınladığı verilere göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 89 ülke veya bölgede 27 bin 814 tespit edilmiş vaka bulunuyor.

DSÖ, başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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