Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak! - Son Dakika
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Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!

06.09.2022 10:50
Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!

Malezya Başbakanlık Ofisi'ne bağlı çalışan Bakan Wan Junadi Tuanku Jaafar, Malezya hükümetinin 2023 yılında ölüm cezasını kaldırmayı kabul ettiğini bildirdi. Malezya'da şu anda cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, ölümle cezalandırılan suçlar arasında yer alıyor.

Başbakanlığa bağlı fiili Adalet Bakanı olarak görev yapan Wan Junadi Tuanku Jaafar, yaptığı açıklamada, ilgili yasaların ekimde Meclis'e geleceğini ve Malezya'nın, ölüm ve kırbaç cezalarını 2023'te kaldıracağını söyledi. Wan Junaidi, söz konusu düzenlemeyle ölüm ve kırbaç cezalarının verilmesi kararının hakimlerin inisiyatifine bırakılacağını aktardı. Bakan Junaidi, "Her şey yolunda giderse ve önümüzdeki bütçe görüşmelerinde herhangi bir aksama olmazsa, 2023'te artık ölüm cezasına sahip olmayacağız. Söz konusu cezalar hakimlerin takdirine bırakılacağı için düzenleme kırbaç cezası için de geçerli olacak." dedi.

12 SUÇ ZORUNLU ÖLÜM CEZASI ALIYOR

Malezya'da, Tehlikeli Uyuşturucular Yasası'nın 39B Maddesi kapsamındaki 1 suç da dahil toplam 12 suç zorunlu ölüm cezasıyla yargılanırken, 22 farklı suç için de verilen maksimum ölüm cezası hakimlerin yetkisi altında bulunuyor.
Malezya hükümeti, 13 Haziran'da ölüm cezasını kaldırmayı ve yerine mahkemelerin takdirine bağlı olarak başka cezalar koymayı kabul etmişti. Hükümet, ölüm cezasını "tamamen" kaldırmayı düşünmüyor ancak yeni yasal düzenlemenin, mahkemelerin şu anda ölüm cezası içeren davalarda ikame cezalar vermesinin önünü açacağı ifade ediliyor.

EKİMDE PARLAMENTOYA GETİRİLECEK

Malezya'da cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, insan kaçırma ve ateşli silah bulundurma, ölümle cezalandırılan suçlar arasında yer alıyor. 10 Haziran'da ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması kararını alan hükümet, ölüm cezasını kaldırmak için yasal değişiklik paketini ekimde parlamentoya getirmeyi planlıyor.
Malezya Başbakanlığına bağlı fiili Adalet Bakanı olarak görev yapan Wan Junadi Tuanku Jaafar, ilgili değişikliklerin Parlamento ve Senato'da görüşüldükten sonra Ocak 2023'e kadar ölüm cezasının fiilen kaldırılacağını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak! - Son Dakika
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