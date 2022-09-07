Malezya'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

07.09.2022 12:02
Malezya'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, toplu taşıma ve tıbbi merkezler dışındaki kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, toplu taşıma ve tıbbi merkezler dışındaki kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, yaptığı açıklamada, salgının başından bu yana uygulanan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını belirtirken Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğunun devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Khairy, bulaşmayı engellemede kanıtlanmış etkinlikleri göz önüne alındığında halkı maske takmaya teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bununla birlikte, mekan sahiplerinin de müşterilerinden maske takmalarını isteme hakkının saklı kaldığının altını çizen Khairy, "Bunu bina sahiplerine bırakıyoruz. Eğer (müşterilerinin) maske takmalarını talep etme kararı alırlarsa, o zaman insanlar uymak zorundadır ve maske takmayı reddedenlerin girmesini engelleyebilirler." diye konuştu.

Malezya'da, mayıstan bu yana maske takma zorunluluğu sadece kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirilmişti.

YORUMLAR
500
Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu'nun bilançosu netleşmeye başladı Güney Kore'de Hinnamnor Tayfunu'nun bilançosu netleşmeye başladı
Kaynak: AA

Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
17:00 Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
16:53 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 18:40:42. #1.12#
SON DAKİKA: Malezya'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement