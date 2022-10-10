Malezya'da Parlamento Feshedildi - Son Dakika
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Malezya'da Parlamento Feshedildi

10.10.2022 14:31
Malezya'da Parlamento Feshedildi

KUALA LUMPUR, 10 Ekim (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki yerel bir beyaz eşya mağazasındaki televizyon ekranlarında Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub konuşurken görülüyor, 10 Ekim 2022.

KUALA LUMPUR, 10 Ekim (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki yerel bir beyaz eşya mağazasındaki televizyon ekranlarında Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub konuşurken görülüyor, 10 Ekim 2022.

Malezya Başbakanı Pazartesi günü ülkenin parlamentosunun feshedildiğini duyurdu ve ulusal seçimlerin önünü açtı. Seçimlerin önümüzdeki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

İsmail Sabri Yakub televizyonda yayınlanan konuşmasında, ülkenin anayasası gereğince Kral Sultan Abdullah Sultan Ahmed Şah'ın onayını aldığını söyledi. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

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Malezya Başbakanı İsmail Sabri, parlamentoyu feshederek erken seçimin önünü açtı Malezya Başbakanı İsmail Sabri, parlamentoyu feshederek erken seçimin önünü açtı Malezya Başbakanı parlamentoyu feshetti Malezya Başbakanı parlamentoyu feshetti
Kaynak: Xinhua

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da Parlamento Feshedildi - Son Dakika

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