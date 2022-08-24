Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı

24.08.2022 17:41
Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı

KUALA LUMPUR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde Salı günü dev pandalar Xing Xing ve Liang Liang, 16. doğum günlerini kutladılar.

KUALA LUMPUR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde Salı günü dev pandalar Xing Xing ve Liang Liang, 16. doğum günlerini kutladılar. 2014 yılında Malezya'ya gelen Xing Xing ve Liang Liang, üç dev panda yavrusu dünyaya getirdi.

Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı <a class='keyword-sd' href='/dogum-gunu/' title='Doğum Günü'>Doğum Günü</a> Kutlandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Liang Liang (arkada) ve yavrusu Sheng Yi doğum günü ikramlarının tadını çıkarıyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Xing Xing doğum günü ikramlarının tadını çıkarıyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi'nde hayvan bakıcıları dev panda Liang Liang için doğum günü ikramları hazırlıyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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