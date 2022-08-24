KUALA LUMPUR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Malezya 'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Negara Hayvanat Bahçesi 'nde Salı günü dev pandalar Xing Xing ve Liang Liang, 16. doğum günlerini kutladılar. 2014 yılında Malezya'ya gelen Xing Xing ve Liang Liang, üç dev panda yavrusu dünyaya getirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Malezya'daki Hayvanat Bahçesinde Dev Pandaların 16'ncı Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

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