KUALA LUMPUR - Bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi - Son Dakika

KUALA LUMPUR - Bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

27.03.2021 18:22

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Can kayıplarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren aktivist Keren Khin ve Wai Nu, protesto gösterisinin gerçekleştiği bölgelerden gelen haberlerin ardından bugünkü can kaybı sayısını 56 olarak açıkladı.

Aktivist Nu, en çok can kaybının Yangon ve Mandalay'da meydana geldiğini belirterek, "Yangon'da 12, Mandalay'da 8 protestocu öldürüldü. Diğer ölümler Pakokku, Pathein, Meiktila ve Kyaukpadaung kentlerinden." dedi.

Toplam ölü sayısının 387'ye yükseldiğini belirten Nu, Myanmar ordusunun Ulusal Direniş Günü'nde kendi halkına şiddet uygulamasını "utanç" olarak niteledi.

Nu, "Protestocuların güvenliği için dua ediyoruz. Bu mücadeleyi kazanmalıyız." ifadesini kullandı.

Myanmar Now sitesinde yer alan haberde, bugünkü protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16 olarak bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 380'in üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

KUALA LUMPUR - Bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
KUALA LUMPUR - Bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
KUALA LUMPUR - Bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
KUALA LUMPUR - Bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Protesto, Myanmar, Hükümet, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUALA LUMPUR - Bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi - Son Dakika


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