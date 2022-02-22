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Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Malezya ile iş birliği olanaklarına dikkati çekti - Son Dakika

Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Malezya ile iş birliği olanaklarına dikkati çekti

22.02.2022 13:44
Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Malezya ile iş birliği olanaklarına dikkati çekti

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya ve Türkiye'nin yatırım ve ticaret sektörleri arasında bağlantı kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya ve Türkiye'nin yatırım ve ticaret sektörleri arasında bağlantı kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kavakcı, Malezya'nın Sabah eyaletindeki temasları çerçevesinde Eyalet Başkanı Datuk Hacı Nur tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Sabah eyaletinin zengin kaynaklara sahip olduğuna işaret eden Kavakcı, iki ülkenin yatırım ve ticaret sektörleri arasında bağlantı kurulması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Kavakcı, Türkiye ile Sabah eyaleti arasında makine, inşaat ve gemi inşa sektörlerinde potansiyel iş birliği imkanlarına dikkati çekerek enerji ve ham madde tedariki dahil çeşitli konularda iş birliği olanaklarının görüşülebileceğini belirtti.

Kavakcı, çevre, kültür, spor ve sanat alanlarında gerçekleştirilebilecek çeşitli projeler aracılığıyla Sabah eyaletinin bir turizm destinasyonu olarak tanıtılmasına ilişkin ortak çalışma imkanlarına da değindi.

Sabah eyaletinin milli sporcu Şahika Ercümen ile yapılan bir projeyle tanıtılması ve sıfır atık kampanyasına yönelik farkındalığın artırılması konularının da ele alındığı görüşmenin sonunda Kavakcı, Eyalet Başkanı Nur'a "çeşmibülbül" seti hediye etti.

Ercümen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen "Sıfır Atık Mavi Projesi" kapsamında çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılmıştı.

Malezya firmalarını Türk firmalarıyla iş birliğine davet etti

Kavakcı, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Datuk Seri Panglima Wong Khen Thau ile de görüştü.

Görüşmede Türkiye'nin Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki birçok ülkeye uzanan bir köprü niteliğinde olmasının sağladığı potansiyeli vurgulayan Kavakcı, Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknolojideki rekabetçi avantajlarından bahsetti.

Hükümetler ve işletmeler arasında iş birliğini teşvik ettiklerini kaydeden Kavakcı, Malezya firmalarını hem Malezya hem de Türkiye'de bulunan Türk firmalarıyla iş birliği imkanlarını keşfetmeye davet etti.

Datuk Seri Wong Khen Thau ise Türk firmalarını gelecek yıl mayıs ayında Sabah eyaletinde düzenlenecek 2023 Sabah Uluslararası Fuarı'na katılmaya davet etti.

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Kuala Lumpur, Yatırım, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Malezya ile iş birliği olanaklarına dikkati çekti - Son Dakika


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