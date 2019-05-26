Son Dakika Haberleri: Kuala Lumpur'daki evsizleri sahurluklarla sevindiriyorlar - KUALA LUMPUR.

Kuala Lumpur'daki evsizleri sahurluklarla sevindiriyorlar - KUALA LUMPUR.

5 saat önce

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da evsiz insanlara yardımda bulunan bir grup gönüllü, ramazan ayında yalnız bırakmamak için evsizlere sahurluk yiyecekler dağıtıyor.

Kuala Lumpur'daki evsizleri sahurluklarla sevindiriyorlar - KUALA LUMPUR., System.String[]
ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da evsiz insanlara yardımda bulunan bir grup gönüllü, ramazan ayında yalnız bırakmamak için evsizlere sahurluk yiyecekler dağıtıyor.
Bir grup yardımseverden oluşan Evsizler İçin Yemek (FFG) inisiyatifi, ramazanda oruç tutan evsizlere her hafta sahurluk yemek tedarik ediyor.
FFG gönüllüleri, evsizlere hafta boyunca yetecek kadar kuru yiyeceğin yanı sıra onların temizlik ve kılık kıyafet ihtiyaçlarını da karşılıyor. Gönüllüler ayrıca, Ramazan Bayramının yaklaşması vesilesiyle düzgün kılık kıyafeti olmayan evsizlere bayramlık kıyafet de hazırlıyor.
Gönüllülerin bu haftaki evsizlere yardım buluşmasında, kendi bütçeleriyle satın aldıkları su, çikolata, gofret, sandviç, sabun, diş fırçası ve macunu gibi malzemelerden oluşan 300'den fazla paket, Kuala Lumpur'da evsizlerin yoğun olarak barındığı 4 ayrı noktada ihtiyaç sahiplerine verildi.
Oruç tutan evsizlere bir sonraki haftaya kadar yetecek şekilde kuru sahurluk yemekler de dağıtıldı.
"Ramazan sevgiyi paylaşma ayı"
Evsizler İçin Yemek inisiyatifinin kurucusu Mohd Azizan Zeynel Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada sadece yemek yardımı yapmıyoruz, aynı zamanda evsiz insanlarımızın hikayelerini, zorluklarını ve sorunlarını paylaşıyoruz." dedi.
Mohd Azizan, yaptıkları yardımla tüm insanlığa mesaj vermek istediklerini kaydederek, "Ramazan bereket, bağış ve sevgiyi paylaşma ayıdır. Biz de gönüllülerimizle birlikte bu gece uğradığımız mekanlarda hem Malezya'ya hem de ülkemizin dışına bu mesajı ulaştırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Yardım gönüllülerinden hastane çalışanı Farah Hazirah ise "Ramazanın başından bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyor ve ihtiyaç sahiplerine yemek, giyecek ve para gibi yardımları verme hususunda birbirimizi teşvik ediyoruz. Gönüllülerin sayısının artıp daha fazla insana ulaşabilmeyi temenni ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:56 Kaynak: AA
Malezya, Kuala Lumpur, Güncel
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