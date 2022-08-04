Resmi ziyaret kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur 'da bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından Malezya Kıdemli Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Malezya Savunma Bakanı Hişamuddin ile görüştü - Son Dakika

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