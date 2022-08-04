Çavuşoğlu, Malezya Savunma Bakanı Hişamuddin ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Malezya Savunma Bakanı Hişamuddin ile görüştü

04.08.2022 06:15

KUALA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Kıdemli Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile görüştü.

KUALA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Kıdemli Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından Malezya Kıdemli Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya Kıdemli Savunma Bakanıyla görüştük. Savunma sanayi iş birliğimizi geliştirmek amacıyla önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Malezya Savunma Bakanı Hişamuddin ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Malezya Savunma Bakanı Hişamuddin ile görüştü - Son Dakika
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