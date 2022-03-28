KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

28.03.2022 16:53

Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" fuarları Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla misafirlerine kapılarını açtı.

Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" fuarları Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla misafirlerine kapılarını açtı.

DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı, Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hussein, Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Türkiye Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından başladı.

Türkiye'den kamu ve özel sektörden çok sayıda şirketin katılım sağladığı DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı 28-31 Mart arasında Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) üst düzey delegasyonlar, savunma ve güvenlik endüstrisi profesyonelleri ve basın mensuplarını ağırlayacak.

Fuarda büyük bir alanı kaplayan Türk şirketleri adından söz ettirirken, yerli sanayi ürünü savunma sistem ve donanımları yabancı delegasyonlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in eşlik ettiği Türk delegasyonu, fuardaki yerli firmalara ziyarette bulunarak ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Salgın nedeniyle ara verilmek zorunda kalan ve dünyanın en büyük savunma etkinliklerinden biri olarak gösterilen DSA-NATSEC Fuarı'na, 50'den fazla ülke ve bölgeden 25 bin ziyaretçinin katılım sağlaması bekleniyor.

KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı
KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı
KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

YORUMLAR
500
TDV ve DİTİB, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı TDV ve DİTİB, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği: Türkiye, iftarını Bosna Hersek ile paylaşacak Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği: Türkiye, iftarını Bosna Hersek ile paylaşacak

Kuala Lumpur, Malezya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement