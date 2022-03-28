KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı - Son Dakika

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Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" fuarları Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla misafirlerine kapılarını açtı.

DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı, Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hussein, Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Türkiye Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından başladı.

Türkiye'den kamu ve özel sektörden çok sayıda şirketin katılım sağladığı DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı 28-31 Mart arasında Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) üst düzey delegasyonlar, savunma ve güvenlik endüstrisi profesyonelleri ve basın mensuplarını ağırlayacak.

Fuarda büyük bir alanı kaplayan Türk şirketleri adından söz ettirirken, yerli sanayi ürünü savunma sistem ve donanımları yabancı delegasyonlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in eşlik ettiği Türk delegasyonu, fuardaki yerli firmalara ziyarette bulunarak ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Salgın nedeniyle ara verilmek zorunda kalan ve dünyanın en büyük savunma etkinliklerinden biri olarak gösterilen DSA-NATSEC Fuarı'na, 50'den fazla ülke ve bölgeden 25 bin ziyaretçinin katılım sağlaması bekleniyor.