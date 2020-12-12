KUALA LUMPUR - Malezya'da Kovid-19 salgınından etkilenen hayvanat bahçeleri, hayvan sahiplendirme uygulamasına yöneliyor - Son Dakika

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme amaçlı alınan tedbirler nedeniyle yaklaşık bir yıldır ziyaretçi sayıları azalan ve gelir kaybı yaşayan hayvanat bahçeleri, hayvan sahiplendirmeyi teşvik ederek ayakta kalmaya çalışıyor.

Ülke genelinde mart ayından bu yana belirli aralıklarla devam eden kısmi sokağa çıkma yasağı ve hareket kontrol emri gibi tedbirler kapsamında hayvanat bahçeleri, virüsün yayılma riski göz önünde bulundurularak kapalı tutuluyor.

1963'te kurulan ve ülkenin ilk hayvanat bahçesi olan Malezya Ulusal Hayvanat Bahçesi (Zoo Negara) de salgın nedeniyle gelir kaybı yaşayanlardan bir tanesi.

Devlet desteğiyle özel teşebbüs olarak kurulan Zoo Negara, çok sayıda ülkeden getirilen toplamda 476 türden 5 bin 137 hayvan ile Malezya'nın en kapsamlı hayvanat bahçesi olarak biliniyor.

Başkent Kuala Lumpur'da devlete ait 44,5 hektarlık bir alanı kapsayan Zoo Negara'nın gelirleri, ziyaretçilerin ödediği bilet paraları ve devletten bağımsız faaliyet gösteren Malezya Zooloji Topluluğu'nun sponsorluk anlaşmalarıyla karşılanıyor.

Malezya Ulusal Hayvanat Bahçesi uzun süredir ziyarete kapalı

Malezya'da mart ayından bu yana belirli aralıklarla getirilen Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzun süre ziyarete kapanan Zoo Negara, 14 Ekim'den itibaren başkent Kuala Lumpur'da yeniden uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağından ötürü hala ziyaretçi kabul edemiyor.

Zoo Negara'ya sponsor olan çok sayıda özel şirket de salgın nedeniyle gelir kaybına uğradığı için, hayvanat bahçesiyle sponsorluk anlaşmalarını askıya almış durumda.

Zoo Negara Genel Müdür Yardımcısı Rosly Rahmat Ahmed Lana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle hayvanat bahçesinin kapalı tutulmasının olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yaşadığımız zor zamanları fırsat bilerek hayvanat bahçemizdeki tesislerin ve ağaçların bakımını yaparken, hayvanlarımıza daha fazla ilgi gösterme fırsatı bulduk." dedi.

Rosly, salgın zamanında Zoo Negara'da 55 hayvanın dünyaya geldiğini ifade etti ve "Memeli, sürüngen ve kuş türlerinden yeni doğan hayvan yavrularımız bizim için çok bereketli oldu. İlk defa hayvanat bahçesi bünyesinde bir sene içinde bu kadar çok hayvan dünyaya geldi." diye konuştu.

Gelir kaybını önlemek için "hayvan sahiplendirme" uygulaması

Zoo Negara'yı ve buradaki hayvanları ayakta tutmaya çalışmakta zorlandıklarını anlatan Rosly, "Ziyaretlerin durması ve sponsor gelirlerimizin azalmasından ötürü hayvanat bahçesine gelir getirmek için farklı yollara başvuruyoruz. 1981'de başlattığımız hayvan sahiplenme uygulamasını yeniden canlandırıyor ve Malezyalı hayvanseverleri, seçtikleri bir hayvanı aylık bağışlarla desteklemeye çağırıyoruz. Bu uygulamayla, salgın nedeniyle yaşadığımız gelir kaybını önlemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rosly, hayvan sahiplenen müşterilerin belirli aralıklarla Zoo Negara'ya gelip sahiplendikleri hayvanla ilgilenme imkanı bulabileceğini söyledi.

Şimdiye kadar hayvan sahiplenme kampanyasına gelen cevapların gelecek vadeder nitelikte olduğunu kaydeden Rosly, "Kampanyayı duyurmak için internet ve sosyal medya kanallarını daha iyi kullanmamız gerekiyor. Tesisimizin asgari masraflarını karşılayacak kadar bağış alabilirsek hayvanat bahçesi konseptinde yeni bir dönemi başlatabiliriz." dedi.

Zoo Negara'da bir hayvanı sahiplenmenin fiyatı 50 ile 500 Malezya Ringgiti (97 ile 972 TL) arasında değişiyor.