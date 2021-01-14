KUALA LUMPUR - Malezyalılar, yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor - Son Dakika

KUALA LUMPUR - Malezyalılar, yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor

14.01.2021 11:27

Malezya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalardaki yoğun artışını kırmak için yeniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında uygulanan yeni düzene uyum sağlamaya çabalıyor.

Malezya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalardaki yoğun artışını kırmak için yeniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında uygulanan yeni düzene uyum sağlamaya çabalıyor.

Ülke genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ilk sokağa çıkma yasağı, 18 Mart 2020'de ilan edildi.

Salgının ikinci dalgasında, son bir aydır günlük vaka artışlarının ortalama 2 bine çıkması üzerine hükümet, bazı bölgelerde 13-26 Ocak tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Aynı zamanda Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 ile daha etkili mücadele edilmesi için 12 Ocak'ta, ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı 8 bölgede uygulanıyor

Bu kapsamda federal bölgelerden başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ve Labuan Adası ile Melaka, Johor, Penang, Selangor ve Sabah eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı tedbirleri uygulanıyor.

Uygulamanın geçerli olduğu bölgelerde halkın temel ihtiyaçlar haricinde dışarı çıkması yasaklanırken üretim, inşaat, temel hizmetler, ulaşım ve tarım gibi alanların haricinde ekonomi sektörü faaliyetlerine ara verdi.

Ofis çalışanları yeniden evden çalışma düzenine geçiş yaparken devlet daireleri ise asgari personel bulundurarak hizmete devam ediyor.

Kovid-19'dan en çok etkilenen turizm ve eğlence sektörü faaliyetlerine yine ara verirken restoran ve kafeler ise sadece siparişle çalışıyor.

"Bu süreçte daha çok çalışmamız gerekiyor"

AA muhabirine konuşan başkent Kuala Lumpur'da restoran sahibi Rudi Faruk, geçen yıl uygulanan ilk sokağa çıkma yasağında çok zorlandıklarını belirterek, "Kovid-19 ile geçirdiğimiz bir yılda iyi tecrübe kazandığımız için ikinci kez gelen yasağa kolay alışacağımızı düşünüyorum. Hükümetin salgını önlemek için koyduğu kurallara uymak zorundayız. Bu yüzden işimize sipariş dağıtarak devam ediyoruz." dedi.

Rudi, 2021'in de iş dünyası ve hizmet sektörü için zor geçeceğini düşündüğünü söyledi ve "Salgının bu yıl da gelirimizi etkilemeyi sürdüreceği şüphesiz ama benim durumum o kadar da kötü değil. Bunun haricinde işlettiğim birkaç restoran daha var. Gelirimizi kazanmak için bu süreçte daha çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İnternet üzerinden daha fazla neler yapabiliriz, buna bakacağız"

Telekom çalışanı Paul Ratnam ise sokağa çıkma yasağının doğal olarak şubeye gelen müşteri sayısını etkilediğini kaydederek, "Bugün sadece 3 ila 5 müşteriyle ilgilendik. Genellikle ödeme yapmak veya diğer olağan işlemler için geldiler." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un ülkede etki göstermeye başladığından bu yana internet üzerinden hizmet verme oranının arttığını belirten Paul, "Telekom sektörü dijitalleşmeye ve yeni normlara ayak uydurmaya daha müsait. Bu yüzden salgın ve ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağı işimizi çok etkilemedi. Bundan sonra internet üzerinden daha fazla neler yapabiliriz, buna bakacağız." dedi.

"Mümkün olmadıkça kalabalık alanlardan uzak durun"

Kuala Lumpur'da sokağa çıkma yasağını uygulamak üzere yollara kurulan polis barikatlarında görevli Komiser Mazliyana, sokağa çıkma yasağının ilk gününde trafikte beklenen azalmayı henüz göremediklerine dikkati çekerek, "İlk sokağa çıkma yasağında halk Kovid-19'dan çok korktuğu için herkes ilk günden yasağa büyük oranda uymuştu. Sanırım ilerleyen günlerde cezai yaptırımların uygulanması durumunda dışarı çıkanların sayısı azalacaktır." diye konuştu.

Mazliyana, sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasının salgını kontrol altına almada etkili olacağına inandığını ve son haftalarda artan vakalar karşısında hükümet için başka bir çözüm kalmadığını vurguladı.

Bu kritik süreçte halkı sorumlu olmaya davet eden Mazliyana, "Mümkün olmadıkça kalabalık alanlardan uzak durun ve dışarı çıkma ihtiyacınız olmadıkça evde oturun." tavsiyesinde bulundu.

Şimdiye kadar 144 bin 518 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Malezya'da, virüs nedeniyle 563 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 32 bin 377 kişinin ise Kovid-19 tedavisi sürüyor.

KUALA LUMPUR - Malezyalılar, yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor
KUALA LUMPUR - Malezyalılar, yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor
KUALA LUMPUR - Malezyalılar, yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor
KUALA LUMPUR - Malezyalılar, yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor

Sokağa Çıkma Yasağı, Kuala Lumpur, Hükümet, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUALA LUMPUR - Malezyalılar, yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor - Son Dakika


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