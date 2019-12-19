Kuala Lumpur Zirvesi - Katar Emiri Şeyh Temim - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuala Lumpur Zirvesi - Katar Emiri Şeyh Temim - KUALA - Son Dakika

Kuala Lumpur Zirvesi - Katar Emiri Şeyh Temim - KUALA

6 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma başlıklarında koşulsuz ekonomik yardım yapıyor."

Kuala Lumpur Zirvesi - Katar Emiri Şeyh Temim - KUALA

Kuala Lumpur, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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