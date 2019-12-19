Kuala Lumpur Zirvesi - Katar Emiri Şeyh Temim - KUALA - Son Dakika
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Kuala Lumpur Zirvesi - Katar Emiri Şeyh Temim - KUALA
6 saat önce
Katar Emiri Şeyh Temim, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.
Katar Emiri Şeyh Temim, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma başlıklarında koşulsuz ekonomik yardım yapıyor."
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19.12.2019 14:07:21. #1.12#
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