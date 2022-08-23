Malezya: Endonezya, dönem başkanı olarak ASEAN ülkelerinin sorunlarını çözebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya: Endonezya, dönem başkanı olarak ASEAN ülkelerinin sorunlarını çözebilir

23.08.2022 10:14
Malezya: Endonezya, dönem başkanı olarak ASEAN ülkelerinin sorunlarını çözebilir

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin iç ve küresel sorunlarını 2023 dönem başkanı olarak daha iyi ve hızlı çözebileceğini söyledi.

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin iç ve küresel sorunlarını 2023 dönem başkanı olarak daha iyi ve hızlı çözebileceğini söyledi.

Başbakan İsmail Sabri, bunun, Endonezya'nın ASEAN ülkeleri ve diğer birçok yabancı ülke üzerinde büyük etkisi ve oldukça iyi ekonomik iş birliğine sahip olmasından kaynaklandığını ifade etti.

İsmail Sabri, "Endonezya, ASEAN ülkeleriyle ekonomik ittifakı olan ve çok sayıda yatırım çekebilen çok etkili bir ülke. Endonezya (aynı zamanda) Güney Çin Denizi sorunu, Myanmar'daki siyasi kriz ve Arakanlı Müslümanların durumu gibi örgüt içindeki sorunları da çözebilir." dedi.

Endonezya'nın diğer ASEAN ülkelerinin desteğini alması koşuluyla tüm bu sorunları hızla çözebileceğine inandığını belirten İsmail Sabri, "Ayrıca yalnızca Malezya'nın değil, diğer ASEAN ülkelerinin de örgütün 2023 dönem başkanı olarak Endonezya ile iş birliği yapacağından eminim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Petekler balla doldu, üreticinin yüzü güldü Petekler balla doldu, üreticinin yüzü güldü Malezya'da Birleşik Malay Ulusal Örgütü bölüm şefleri erken seçim çağrısı yaptı Malezya'da Birleşik Malay Ulusal Örgütü bölüm şefleri erken seçim çağrısı yaptı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya: Endonezya, dönem başkanı olarak ASEAN ülkelerinin sorunlarını çözebilir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:58 İstanbul'da korkunç manzara! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi
09:50 Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var
09:47 İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş" çıkışına CHP'den karşılık geldi: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir
09:38 Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
09:31 Ülkeyi karıştıran görüntü! Ukraynalı kadın sokak ortasından Gineli sığınmacının tecavüzüne uğradı
09:27 CHP'li Tanju Özcan: İhraç edilmem HDP'lileri sevindirecek
09:30 Yeni Zelanda hükümeti, iş gücü açığını kapatmak için 12 bin geçici göçmen işçi alacak
09:25 Film gibi olay! Tek yumurta ikizleri, YKS'de aynı puanı alıp aynı üniversiteye yerleşti
09:36 218 kişi can vermişti! Lübnan'daki liman patlamasının sembolü siloda bir kez daha çökme meydana geldi
09:10 Ford, 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 10:14:30. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya: Endonezya, dönem başkanı olarak ASEAN ülkelerinin sorunlarını çözebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement