Malezya Başbakanı, seçim anketi hükümetin lehine sonuçlanırsa meclisi feshedecek - Son Dakika
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Malezya Başbakanı, seçim anketi hükümetin lehine sonuçlanırsa meclisi feshedecek

15.08.2022 10:20
Malezya Başbakanı, seçim anketi hükümetin lehine sonuçlanırsa meclisi feshedecek

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, iktidardaki Barisan Nasional (BN) koalisyonunca yapılacak araştırma, seçmenlerin koalisyondan yana olduğunu gösterirse genel seçimlerin önünü açmak için parlamentoyu feshedeceğini söyledi.

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, iktidardaki Barisan Nasional (BN) koalisyonunca yapılacak araştırma, seçmenlerin koalisyondan yana olduğunu gösterirse genel seçimlerin önünü açmak için parlamentoyu feshedeceğini söyledi.

Başbakan İsmail Sabri, Kuala Lumpur'daki Barisan Nasional kongresinde partililere hitaben yaptığı konuşmada, Wanita Barisan Nasional tarafından yürütülecek seçmen araştırmasının iktidarın lehine sonuçlanması durumunda, 15. Genel Seçimin (GE15) önünü açmak için meclisi feshedeceğini açıkladı.

İsmail Sabri, "Başkalarına güvenmediğimden değil ancak kadın kolları tarafından yapılan anketler ve raporlar genellikle doğrudur ve eğer Wanita'dan, BN'nin genel seçimleri kazanacağını gösteren seçmen tutumu hakkında tam bir rapor alırsam meclisi feshederim." diye konuştu.

İsmail, Wanita BN'nin yapacağı anketin BN destekçileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda diğer koalisyonları ve kararsızları da kapsaması gerektiğini söyledi.

Başbakan, söz konusu anketin, hükümeti kendi başına kazanmak ve kurmak amacıyla genel seçime girmeden önce BN'nin gerçek gücünü değerlendirmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

İsmail, "Bu yüzden bu görevi sadece Wanita UMNO'ya değil, tüm Wanita bileşenlerine veriyorum, amacımız kazanmak ve yönetmek. Rapor olumlu olursa parti üst yönetimi meclisi feshetme olasılığını tartışacak." dedi.

Başbakan ayrıca, Wanita BN'nin hükümetin tabana bilgi yaymasına yardım etmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Kuala Lumpur, Araştırma, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı, seçim anketi hükümetin lehine sonuçlanırsa meclisi feshedecek - Son Dakika

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