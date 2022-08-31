Malezya'da Bağımsızlık Günü iki yılın ardından halkın yoğun katılımıyla kutlandı

KUALA Malezya'da 65'inci Bağımsızlık Günü kutlamaları, Kovid-19 salgını tedbirlerinin gölgesinde geçen iki yılın ardından başkent Kuala Lumpur'daki Merdeka Meydanı'nda halkın yoğun katılımı ve coşkuyla yapıldı.

Malezya'nın geleneksel hale gelen ancak salgın tedbirleri nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen Bağımsızlık Günü Geçit Töreni, Merdeka Meydanı'nda yüz binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaparak büyük yankı uyandırdı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2019'dan bu yana ilk kez alanlarda kutlanmaya başlanan Bağımsızlık Günü etkinlikleri, Merdeka Meydanı'nda yerel saatle 07.00 sularında başladı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın saat 08.00'de kraliyet arabasıyla Merdeka Meydanı'na gelmesinin ardından Kraliyet Topçu Alayı, Malezya'daki 14 eyaleti temsilen 14 pare top atışı yaptı.

Kral, Başbakan İsmail Sabri Yakup ve kabine üyelerinin yerlerini almasıyla performans gösterileri ve askeri geçit töreni başladı.

Geçit töreninin sona ermesiyle Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri, Kralı ve ziyaretçileri selamlamak için gösteri uçuşu düzenledi.

İletişim ve Multimedya Bakanı Annuar Musa, Malezyalılardan gelen yoğun katılımın başlangıçtaki beklentileri çok fazla aştığını belirtirken geçit törenlerine ve performans gösterilerine 20 binden fazla kişinin katılmasına rağmen herhangi bir sorun yaşanmadığını aktardı.

"Keluarga (aile) Malezya" temalı kutlamaların yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük beğeni topladığını ifade eden Annuar Musa, oturma alanlarında hiç boş yer olmadığını ve yollara taşan katılımcılarla birlikte 100 binden fazla kişinin alanda olduğunu söyledi.

Türkiye'den Malezya'ya Bağımsızlık Günü tebriği

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Malezya'nın 65'inci Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Dost ve kardeş Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz! İlişkilerimizi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel de Twitter hesabından eski Başbakan Adnan Menderes'in Malezya kurucu Başbakanı Tunku Abdul Rahman'a gönderdiği bağımsızlık mesajını paylaşarak Malezya halkının Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.