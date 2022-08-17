Malezya'da tartışmalı savaş gemilerine ek ödeme yapılabileceği yazıldı - Son Dakika
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Malezya'da tartışmalı savaş gemilerine ek ödeme yapılabileceği yazıldı

17.08.2022 17:22
Malezya'da tartışmalı savaş gemilerine ek ödeme yapılabileceği yazıldı

KUALA Malezya'da büyük miktarda ödemesi yapıldığı halde teslim edilmediği için skandal olarak yorumlanan 6 Littoral Savaş Gemisi (LCS) için Boustead Deniz Tersanesi'ne ek ödeme yapılabileceği ihtimali konuşuluyor.

KUALA Malezya'da büyük miktarda ödemesi yapıldığı halde teslim edilmediği için skandal olarak yorumlanan 6 Littoral Savaş Gemisi (LCS) için Boustead Deniz Tersanesi'ne ek ödeme yapılabileceği ihtimali konuşuluyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, hükümetin, kamuoyu tarafından skandal olarak nitelendirilen ve 2011'de imzalan 9 milyar ringgitlik (yaklaşık 2 milyar 20 milyon dolar) gemi anlaşmasında toplam maliyetin 11,145 milyar ringgite (2,494 milyar dolar) çıkabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu gemilerden hiçbiri teslim edilmediği halde firmaya 6 milyar ringgit (yaklaşık 1 milyar 347 milyon dolar) ödeme yapılması yolsuzluk iddialarını gündeme getirirken, gemiler için ek ödeme yapılacağı ihtimali, tartışmayı daha da alevlendirdi.

Tedarik, Yönetişim ve Finans Soruşturma Komitesi'nin LCS hakkındaki raporuna göre, ana yüklenici Boustead Donanma Tersanesi 16 Temmuz 2019'da 6 geminin tamamının bitirilebilmesi için ekipman değişimi gibi doğrudan maliyetleri hesaplayarak 1,416 milyar ringitlik (316,877 milyon dolar) ek ödeme talebinde bulundu.

Komite, Maliye Bakanlığının BNS'ye 800 milyon ringgit tutarında Entegre Lojistik Destek ekipmanı alımını doğrudan müzakereler yoluyla onayladığını ve zorunlu ekipmanın satın alınmasının tedarik sözleşmesinin maliyetini kesinlikle 9,728 milyar ringgite (2,176 milyar dolar) çıkaracağı bilgisini paylaştı.

Yine komitenin anlaşma raporundaki verilere dayanarak yaptığı tahminlere göre, gemilerin teslimi için ek süre zarfındaki kur farkı ve ana ekipmanların değişimi nedeniyle 6 savaş gemisinin yapım maliyetinin artmaya devam edeceği bekleniyor.

Söz konusu ek maliyetler hesaplandığında 9 milyar ringgitlik 6 geminin maliyetinin 11,145 milyar ringgite ulaşacağı ifade ediliyor.

Olay

Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin'in yerel bir firma tarafından inşa edilen ve büyük miktarda ödemesi yapılan 6 savaş gemisinin gelecek sene ya da iki sene sonra teslim edileceğini açıklaması Malezya'da gündem oldu.

Hükümetin, 6 LCS gemisi inşa etmek için söz konusu firmayla 9 milyar ringgitlik anlaşma imzaladığı ve gemilerden biri dahi teslim edilmeden 6 milyar ringgit ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Malezya Parlamentosuna rapor veren Kamu Hesapları Komitesi (PAC) tarafından yapılan açıklamada, gemilerden beşinin bu ay teslim edilmiş olması gerektiği ifade edildi.

1MDB skandalına benzetiliyor

Yolsuzlukla mücadele gözlemcisi Uluslararası Şeffaflık Örgütü Malezya (TI-M) tarafından yapılan açıklamada, LCS skandalı, 4,5 milyar doların kaçırıldığı iddia edilen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) skandalıyla karşılaştırılarak, ülkenin, milyarlarca ringgitlik kamu kaynağı kaybına neden olan kötü yönetimiyle giderek daha fazla tanınmaya başlandığı belirtildi.

PAC, LCS anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tek bir gemi tamamlanmamış olmasına rağmen hükümetin Boustead Donanma Tersanesi'ne 6 milyar ringgit ödediği kaydedildi.

PAC raporuna göre, ilk LCS'nin 2019'da teslim edilmesi gerekiyordu ancak söz konusu geminin şu ana kadar yalnızca yüzde 44'ü tamamlanabildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malezya'da tartışmalı savaş gemilerine ek ödeme yapılabileceği yazıldı - Son Dakika
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