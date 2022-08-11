Malezya'da Başsavcı ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı'na istifa çağrısı

KUALA Malezya'da, Demokratik Hareket Partisi (DAP), Başsavcı Idrus Harun ve Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) Başkanı Azam Baki'yi Littoral Savaş Gemisi (LCS) skandalı nedeniyle istifaya çağırdı.

Söz konusu çağrı, Başbakan İsmail Sabri Yakup'un Başsavcı Idrus Harun ve MACC Başkanı Azam Baki ile temasa geçerek konuyla ilgili derhal harekete geçmelerini emrettiğini söylemesinin ardından geldi.

DAP Genel Başkanı Lim Guan Eng, yaptığı açıklamada, Başbakan'ın verdiği emirin hem Azam'ın hem de Idrus'un yasal görevlerini korkmadan, adam kayırmadan, bağımsız ve profesyonelce yerine getirme konusunda başarısız olduklarının açık itirafı olduğunu söyledi.

Lim Guan Eng, "Her iki kurumun da ulusal çıkarları savunmadaki ve 9 milyar ringgitlik (2,02 milyar dolar) LCS skandalında fonların suistimal edilmesine karışanları cezalandırmak için yasanın kutsallığını koruma konusundaki sefil başarısızlığı haklı gösterilemez." ifadesini kullandı.

Malezyalıların, 9 milyar ringgitlik anlaşmanın 6 milyarı ödendiği için öfkelenmeye devam ettiğini ancak teslimat süresi uzun olmasına rağmen tek bir geminin dahi teslim edilmediğini hatırlatan Başkan Lim, "Yine de hem MACC hem de Başsavcı kayıtsız görünüyor ve bir yanlış yapıldığında değil, yalnızca yönlendirildiklerinde harekete geçmeye hazır görünüyorlar. DAP hem Azam'ın hem de Idrus'un görevlerine uygun olmadıkları için istifa etmeleri gerektiği çağrısını yineliyor." şeklinde konuştu.

Olay

Malezya'da donanma için sipariş edilen ve yakın zamanda teslim edilmeyeceği ortaya çıkan gemilere yapılan ödeme "skandal" olarak yorumlandı ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı.

Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin'in yerel bir firma tarafından inşa edilen ve büyük miktarda ödemesi yapılan 6 savaş gemisinin gelecek sene ya da iki sene sonra teslim edileceğini açıklaması Malezya'da gündem oldu.

1MDB skandalına benzetiliyor

Yolsuzlukla mücadele gözlemcisi Uluslararası Şeffaflık Örgütü Malezya'dan (TI-M) yapılan açıklamada, LCS skandalı 4,5 milyar doların kaçırıldığı iddia edilen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) skandalıyla karşılaştırılırken, ülkenin, milyarlarca ringgitlik kamu kaynağı kaybına neden olan kötü yönetimiyle giderek daha fazla tanınmaya başladığı belirtildi.

PAC'ın geçen hafta LCS anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tek bir gemi tamamlanmamış olmasına rağmen, hükümetin Boustead Donanma Tersanesi'ne 6 milyar ringgit ödediği kaydedildi.

PAC raporuna göre, ilk LCS'nin 2019'da teslim edilmesi gerekiyordu ancak söz konusu geminin şu ana kadar yalnızca yüzde 44'ü tamamlanabildi.