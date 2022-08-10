Malezya'da teslim edilmeyen gemilere yapılan ödeme yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da teslim edilmeyen gemilere yapılan ödeme yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

10.08.2022 16:28
Malezya'da teslim edilmeyen gemilere yapılan ödeme yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

KUALA Malezya'da donanma için sipariş edilen ve yakın zamanda teslim edilmeyeceği ortaya çıkan gemilere yapılan ödeme "skandal" olarak yorumlandı ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı.

KUALA Malezya'da donanma için sipariş edilen ve yakın zamanda teslim edilmeyeceği ortaya çıkan gemilere yapılan ödeme "skandal" olarak yorumlandı ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı.

Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin'in yerel bir firma tarafından inşa edilen ve büyük miktarda ödemesi yapılan 6 savaş gemisinin gelecek sene ya da iki sene sonra teslim edileceğini açıklaması Malezya'da gündem oldu.

Parlamentoda bir senatörün konuya ilişkin sorusuna yanıt veren Hishammuddin, tartışmalara neden olan gemilerden ilkinin "bir veya iki yıl içinde tamamlanmasını umduğunu" söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yerel firma Boustead Deniz Tersanesi'ne 2013'te ihaleye çıkılmadan sipariş edilen 6 savaş gemisi henüz Malezya Donanmasına teslim edilmedi.

Hükümetin, 6 Littoral Savaş Gemisi (LCS) inşa etmek için söz konusu firmayla 9 milyar ringgitlik (yaklaşık 2 milyar 20 milyon dolar) anlaşma imzaladığı ve gemilerden biri dahi teslim edilmeden 6 milyar ringgit (yaklaşık 1 milyar 347 milyon dolar) ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Malezya Parlamentosuna rapor veren Kamu Hesapları Komitesi (PAC) tarafından yapılan açıklamada, gemilerden beşinin bu ay teslim edilmiş olması gerektiği ifade edildi.

LCS gemileri, genellikle kıyıya yakın operasyonlar için tasarlanmış nispeten küçük gemiler olarak sınıflandırılıyor.

Malezya basının aktardığına göre, 3 Ekim 2013'te yürürlüğe girecek şekilde imzalanan gemi sözleşmesinin temelinin 2011 yılına kadar uzandığı ifade ediliyor.

1MDB skandalına benzetiliyor

Yolsuzlukla mücadele gözlemcisi Uluslararası Şeffaflık Örgütü Malezya'dan (TI-M) yapılan açıklamada, LCS skandalı 4,5 milyar doların kaçırıldığı iddia edilen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) skandalıyla karşılaştırılırken, ülkenin, milyarlarca ringgitlik kamu kaynağı kaybına neden olan kötü yönetimiyle giderek daha fazla tanınmaya başladığı belirtildi.

PAC'ın geçen hafta LCS anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tek bir gemi tamamlanmamış olmasına rağmen, hükümetin Boustead Donanma Tersanesi'ne 6 milyar ringgit ödediği kaydedildi.

PAC raporuna göre, ilk LCS'nin 2019'da teslim edilmesi gerekiyordu, ancak söz konusu geminin şu ana kadar yalnızca yüzde 44'ü tamamlanabildi.

PAC, ayrıca Savunma Bakanlığı ve Boustead'ın, donanmanın 6 geminin spesifikasyonlarına ilişkin görüşünü göz ardı ederek başka bir tasarımı seçtiği bilgisini paylaştı.

UMNO'nun erken seçim planlarını bozabilir

Savunma Bakanı Hishammuddin Hüseyin, eski Başbakan Necip Rezak ve UMNO Başkanı Zahid Hamidi gibi partinin savunma politikalarını yöneten isimler, anlaşma şartları ve ödemeler nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

Söz konusu anlaşmadaki yolsuzluk iddialarının parti içi dengeleri sarsabileceği ve hatta bu yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimi etkileyebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın
Kaynak: AA

Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da teslim edilmeyen gemilere yapılan ödeme yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 22:33:46. #1.11#
SON DAKİKA: Malezya'da teslim edilmeyen gemilere yapılan ödeme yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement