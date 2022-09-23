Malezya'da iktidar partisi UMNO Başkanı Ahmed Zahid rüşvet davasından beraat etti

KUALA Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, Yüksek Mahkeme'de görülen yabancı vize sistemi rüşvet davasından beraat etti.

Ahmad Zahid, Ultra Kirana şirketinden, Çin'deki tek duraklı merkez (OSC) hizmetinin ve İçişleri Bakanlığı Vize Sisteminin operatörü olarak sözleşmesini uzatmak için teşvik adı altında toplam 42 milyon ringgit (yaklaşık 9,2 milyon dolar) tutarında rüşvet aldığı iddiasıyla 33 farklı suçtan yargılanıyordu.

UMNO Başkanı, rüşvet suçlamalarının yanı sıra İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde aynı şirketten nakit yaklaşık 1,5 milyon dolar aldığı gerekçesiyle 7 farklı suçtan daha hakim karşısına çıkarıldı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Mohd Yezid Mustafa, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savcılığın Ahmad Zahid'in işlediği iddia edilen suçlara yönelik "karineden sayılan delil" ortaya koymakta başarısız olduğunu söyledi.

Yüksek Mahkeme heyetinin, yeterli delilin olmadığına ve şahitlerin verdiği ifadelerin güvenilmez olduğuna kanaat getirmesi sonucu UMNO Başkanı Ahmed Zahid, 40 farklı suçlamayla karşı karşıya kaldığı yabancı vize sistemi rüşvet davasından beraat etti.

Yargıç Mohd Yezid, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu şirkette görev yapan üç kilit kovuşturma tanığının ifadelerinin de güvenilmez ve sağlıksız olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan UMNO Başkanı, kurduğu yardım kuruluşu Yayasan Akalbudi'ye ait on milyonlarca ringgitlik parayla alakalı güveni suistimal, yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçlardan başka bir davada yargılanmaya devam ediyor.

İktidardaki Barisan Nasional koalisyonunun lider partisi ve Malezya'nın en büyük siyasi oluşumu konumundaki UMNO'nun Başkan Yardımcısı İsmail Sabri Yakup, 21 Ağustos 2021'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturuyor.