Hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip'e partisinden destek mesajları geldi - Son Dakika
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Hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip'e partisinden destek mesajları geldi

24.08.2022 09:58
Hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip'e partisinden destek mesajları geldi

KUALA Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) bazı üyeleri, eski Başbakan Necip Rezak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasının onanmasının ardından sessizliğini bozdu.

KUALA Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) bazı üyeleri, eski Başbakan Necip Rezak'ın Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasının onanmasının ardından sessizliğini bozdu.

Mahkumiyetinin onanmasıyla hapis cezasını çekmeye başlayan Necip'e sosyal medyadan gelen destek mesajları yok denecek kadar azdı ancak partisi UMNO'dan şimdiye kadar birkaç üst düzey isim kendisine açıktan destek vererek kararı eleştirdi.

UMNO Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, Necip Rezak'ın hapse atılmasına tepki göstererek onun mücadele ruhunun azalmayacağını ve UMNO mücadelesinin de hala "taze" olduğunu söyledi.

Ahmed Zahid, "Gecelerin en karanlık olduğu anlarda, günlerin de mutlaka en aydınlık olacağına inanıyoruz. Zaman her şeye karar verecek." sözleriyle Necip'e destek verdi.

UMNO Genel Sekreteri Ahmad Maslan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "O bir başbakanın oğlu ve bir lastikçinin oğlu olan beni bakan yardımcısı olarak seçti ve bunu asla unutmayacağım. Dava incelenmeye devam edecek, halk da yargılıyor, umarım o (Necip) ve ailesi güçlü olmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

UMNO Başkan Yardımcısı Mahdzir Khalid de Necip ve ailesine verdiği desteği sosyal medyada dile getirerek Federal Mahkemenin kararı ne olursa olsun, Necip'in hem ülkeye hem de partisi UMNO'ya katkısının inkar edilemeyeceğini kaydetti.

Olay

Malezya Federal Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onamıştı.

Malezya'nın en yüksek adli merci Federal Mahkeme, Necip'in, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemece suçlu bulunduğu görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma gibi 7 ayrı suç hakkındaki mahkumiyetini nihai temyiz davasında onaylamıştı.

Necip, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onaylanmasının ardından dün Kajang Hapishanesi'ne getirildi.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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Eski Malezya Başbakanı Rezak'a verilen 12 yıl hapis cezası onaylandı Eski Malezya Başbakanı Rezak'a verilen 12 yıl hapis cezası onaylandı Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip'e partisinden destek mesajları geldi - Son Dakika

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