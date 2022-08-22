Malezya'da Birleşik Malay Ulusal Örgütü bölüm şefleri erken seçim çağrısı yaptı

KUALA Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) ülke çapındaki bölüm başkanları Başbakan İsmail Sabri Yakup'a erken seçim çağrısında bulundu.

Ülke genelindeki bölüm şefleri ve Bölüm Şefleri Başkanı Jamal Yunos, parti genel merkezinde gerçekleştirilen acil toplantıda UMNO Başkanı Ahmad Zahid Hamidi ile bir araya geldi.

Jamal Yunos, bölüm şeflerinin en kısa sürede erken seçim yapılması yönündeki ortak kararının Zahid veya UMNO Genel Sekreteri Ahmad Maslan tarafından Başbakan İsmail Sabri Yakup'a iletileceğini söyledi.

Jamal, "Söz konusu karar kolektif olarak alınan bir karardı, ülke genelindeki bölüm şefleri seçimlerin bir an önce yapılmasını istiyorlar. Toplantıda sadece 158 bölüm şefi hazır bulunmasına rağmen katılmayanlar da erken seçim talebine destek verdi." diye konuştu.

UMNO'nun üst yönetiminde bulunan Başbakan İsmail Sabri ve Mahdzir Khalid'in yoğun programları nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten Jamal, partilerinden genel seçimlerin bir an önce yapılmasını talep ettiklerini ancak, parlamentonun feshedilmesi yönündeki kararın parti yüksek konseyinin tartışacağı bir konu olduğunu ifade etti.