Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı

KUALA Malezya Federal Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onayladı.

Malezya'nın en yüksek adli merci Federal Mahkeme, Necip Rezak'ın, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemece suçlu bulunduğu görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlarından da bulunduğu 7 ayrı suç hakkındaki mahkumiyetini nihai temyiz davasında onayladı.

Yüksek Mahkeme, Temmuz 2020'de Necip Rezak'ı, eski bir 1MDB birimi olan SRC International şirketinden yasa dışı olarak 42 milyon ringgiti (9,4 milyon dolar) zimmetine geçirmek, görevi ve güveni kötüye kullanmak ve kara para aklama suçlarından suçlu bularak 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu kararın temyize götürülmesinin ardından Temyiz Mahkemesi, davayı "ulusal utanç" olarak nitelendirmiş ve aralık ayında Necip'e verilen ceza ve mahkumiyeti onamıştı.

5 üyeli Federal Mahkeme heyeti, oy birliğiyle yüksek mahkeme yargıcının kararında haklı olduğunu ve eski Başbakan'ın temyiz başvurusunun "herhangi bir esastan yoksun" olduğunu belirterek mahkumiyetini ve para cezasını onayladı.

Necip'in nihai temyiz davasını kaybetmesi, cezasını hemen çekmeye başlayacağı ve "Malezya'da hapsedilen ilk eski başbakan" olabileceği anlamına geliyor.

Eski başbakan, bu sabah tarafsız olmadığı gerekçesiyle Başyargıç Tengku Maimun Tuan Mat'ın nihai temyiz davasından çıkarılmasını talep etmişti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.