Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı

23.08.2022 12:23
Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı

KUALA Malezya Federal Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onayladı.

KUALA Malezya Federal Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onayladı.

Malezya'nın en yüksek adli merci Federal Mahkeme, Necip Rezak'ın, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemece suçlu bulunduğu görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlarından da bulunduğu 7 ayrı suç hakkındaki mahkumiyetini nihai temyiz davasında onayladı.

Yüksek Mahkeme, Temmuz 2020'de Necip Rezak'ı, eski bir 1MDB birimi olan SRC International şirketinden yasa dışı olarak 42 milyon ringgiti (9,4 milyon dolar) zimmetine geçirmek, görevi ve güveni kötüye kullanmak ve kara para aklama suçlarından suçlu bularak 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu kararın temyize götürülmesinin ardından Temyiz Mahkemesi, davayı "ulusal utanç" olarak nitelendirmiş ve aralık ayında Necip'e verilen ceza ve mahkumiyeti onamıştı.

5 üyeli Federal Mahkeme heyeti, oy birliğiyle yüksek mahkeme yargıcının kararında haklı olduğunu ve eski Başbakan'ın temyiz başvurusunun "herhangi bir esastan yoksun" olduğunu belirterek mahkumiyetini ve para cezasını onayladı.

Necip'in nihai temyiz davasını kaybetmesi, cezasını hemen çekmeye başlayacağı ve "Malezya'da hapsedilen ilk eski başbakan" olabileceği anlamına geliyor.

Eski başbakan, bu sabah tarafsız olmadığı gerekçesiyle Başyargıç Tengku Maimun Tuan Mat'ın nihai temyiz davasından çıkarılmasını talep etmişti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Eski Malezya Başbakanı Rezak'a verilen 12 yıl hapis cezası onaylandı Eski Malezya Başbakanı Rezak'a verilen 12 yıl hapis cezası onaylandı Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor
Kaynak: AA

Necip Rezak, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:43:10. #1.11#
SON DAKİKA: Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement