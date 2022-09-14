Malezya, Endonezya'nın başkentini taşıması nedeniyle sınır güvenliğini artıracak

KUALA Malezya, komşusu Endonezya'nın başkentini Cakarta'dan Kalimantan'a taşıma kararının ardından doğudaki Sabah ve Sarawak'ta sınır güvenliğini artırma kararı aldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Endonezya'nın başkentini Kalimantan'a kaydırma kararının ardından Malezya Silahlı Kuvvetleri (MAF), Sabah ve Sarawak eyaletlerinde ülke sınırları boyunca güvenlik noktalarının sayısını artıracak.

Savunma Kuvvetleri Komutanı General Affendi Buang, yaptığı açıklamada, başkentin taşınma sürecinin 2024'ün ilk çeyreğinde başlaması beklendiğinden MAF'ın söz konusu bölgelerdeki sınır karakolları ve alayların sayısını artırması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki hızlı nüfus artışının kaçakçılık gibi sınır ötesi suç vakalarındaki artışa katkıda bulunabileceğini vurgulayan General Affendi, "(Güvenlik önlemlerinin artırılması) Zaten planlarımız arasında ve bu aşamalı olarak yapılacak çünkü yer değiştirme gerçekleştiğinde bölgedeki sakinlerin ve ekonomik sektörlerin sayısı artacak." ifadesini kullandı.

Affendi, MAF'ın sınır kontrolü konusunda Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) ile iş birliği yapacağını ve güvenlik noktalarının sayısını artırma hamlesinin TNI ile birlikte gerçekleştirileceğini belirtirken, "MAF Malezya bölgesinde bir sınır karakolu inşa ettiğinde, TNI de kendi bölgelerinde bir tane inşa edecek. İnşallah ileride bu sayı çok artacaktır." diye konuştu.