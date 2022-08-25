Hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip, ikinci yolsuzluk davası için hakim karşısında

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, yolsuzluktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan iki gün sonra Malezya Kamu Kalkınma (1MDB) fonunun yağmalanmasıyla ilgili ikinci bir yolsuzluk davası için hakim karşısına çıktı.

Necip'in 2,3 milyar ringgitlik (514 milyon dolar) 1MDB fonunun zimmete geçirilmesiyle ilgili ikinci yolsuzluk davası Malezya Yüksek Mahkemesinde görülmeye devam ediyor.

Pazartesiden bu yana devam etmesi gereken dava, Necip'in 1MDB ile ilintili SRC International davasının Federal Mahkemede görülen son temyiz başvurusu nedeniyle ertelenmişti.

Necip, 1MDB fonlarından toplam 2,3 milyar ringgit tutarında rüşvet almak için konumunu kullandığı iddiasıyla 4 suçtan ve 21 kara para aklama suçundan yargılanıyor.

Ellerinde kelepçe olmayan ve sakin görünen eski Başbakan, yerel saatle 10.50 sularında yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna girdi.

Az sayıda kişinin Necip'i desteklemek için mahkemenin halka açık bölümünde beklediği görülürken, partisi Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) üst düzey isimlerinden hiç kimse duruşmaya katılmadı.

Malezya Federal Mahkemesi, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Necip Rezak'ın mahkumiyetini onamıştı.

Malezya'nın en yüksek adli mercisi Federal Mahkeme, Necip'in, Temmuz 2020'de Yüksek Mahkemece suçlu bulunduğu görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma gibi 7 ayrı suç hakkındaki mahkumiyetini nihai temyiz davasında onaylamıştı.

Necip, 12 yıl hapis cezası mahkumiyetinin Federal Mahkemece onaylanmasının ardından Kajang Hapishanesi'nde cezasını çekmeye başladı ve Malezya tarihinin hapsedilen ilk eski başbakanı oldu.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.