Malezya, kenevirin tıbbi kullanımı için Tayland'dan bilgi almak istedi

KUALA Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, kenevirin tıbbi kullanımı konusunda komşusu Tayland'dan bilgi almak istediklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Khairy, Taylandlı mevkidaşı Anutin Charnvirakul ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, özellikle kanıta dayalı uygulamaları ve tıbbi kullanımlar için kenevirle ilgili farmasötik ürünler konusunda Tayland'dan daha fazla bilgi edinmek istediklerini söyledi.

Malezya ve Tayland'ın tıbbi kenevir ürünlerinin güvenli ve etkili kullanımı hakkında teknik bilgi ve klinik araştırma alışverişinde bulunmaya devam edeceğini umduğunu belirten Khairy, "(Malezyalı ve Taylandlı) yetkililerimiz, tıbbi amaçlar için kenevir kullanımına ilişkin klinik kanıtları ve yeni düzenleyici çerçeveyi daha iyi anlayabilmemiz için teknik ayrıntıları paylaşmaya devam ediyor." dedi.

Bakan Khairiy, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Anutin Charnvirakul'in davetlisi olarak Tayland'a dört günlük ziyaret gerçekleştiriyor.

Ortak basın toplantısından önce Khairy, Devlet İlaç Kurumunu ziyaret ederek buradaki uygulamalar, yetiştirme yöntemleri, araştırmalar ve tıbbi amaçlı kenevir kullanımı da dahil olmak üzere Tayland'ın tıbbi kenevir politikası hakkında bilgi aldı.

Tayland, 9 Haziran'da kenevirin tıbbi amaçlarla yetiştirilmesini ve bulundurulmasını yasallaştıran ilk Güneydoğu Asya ülkesi olmuştu.