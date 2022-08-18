Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, "resmi sırlar" davasında ilk kez ifade verdi

KUALA Myanmar'da 1 Şubat 2021'de ordunun darbe ile yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii, "resmi sırlar" davasında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davaya dair bilgileri paylaşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre, Suu Çii, başkent Nepido'daki bir hapishanede yapılan duruşmada hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu belirtti.

Myanmar ordunun geçen yıl sivil hükümeti devirmesinden bu yana tutuklu bulunan Suu Çii, Avustralyalı ekonomist Sean Turnell ve 3 eski kabine üyesi aynı suçtan 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Sidney'deki Macquarie Üniversitesinde ekonomist olan Sean Turnell, devrik liderin danışmanı olarak çalışıyordu.

Myanmar devlet televizyonu, Turnell'in geçen yıl "devlet sırrı olan mali bilgilere" erişimi olduğunu ve ülkeden kaçmaya çalıştığını iddia etse de davada bahsedilen "resmi sırlar" suçunun ayrıntıları kamuya açıklanmadı.

"Sömürge dönemi sırlar yasası", "doğrudan veya dolaylı olarak düşman için yararlı olan" devlet sırlarına sahip olmayı, toplamayı, kaydetmeyi, yayımlamayı veya paylaşmayı suç sayıyor.

Devrik lider Suu Çii, 4 yolsuzluk davasından da suçlu bulunarak 6 yıl daha hapis cezası almıştı.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altını rüşvet olarak almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

Devrik lider, 6 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 6 yıllık son cezayla Suu Çii toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.