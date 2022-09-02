Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye "seçimlerde sahtekarlık" davasından 3 yıl daha hapis cezası

KUALA Myanmar'da 1 Şubat 2021'de ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii, seçimlerde sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada da suçlu bulunarak 3 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar Mahkemesi, devrik lider Suu Çii'yi seçimde hile yapmaktan suçlu buldu ve bu zamana kadar farklı davalardan aldığı hapis cezalarına ek olarak üç yıl daha hapis cezasına çarptırdı.

Söz konusu kararla aldığı 3 yıl hapis cezası, daha önce farklı davalardan aldığı 17 yıl hapis cezasına eklenirken devrik liderin, askeri yönetimin 2023'te yapılmasına söz verdiği seçimlere katılabilme şansını da ortadan kaldıracağı şeklinde yorumlandı.

Eski Suu Çii hükümetinden iki kabine üyesi de aynı davadan yargılanarak 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk davasından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 6 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla birlikte Suu Çii toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Devrik lider, 5 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.