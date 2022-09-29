Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl hapis cezası verildi

29.09.2022 11:50
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl hapis cezası verildi

KUALA Myanmar'da mahkeme, 1 Şubat 2021'de ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii ve Avustralyalı ekonomist Sean Turnell'i üçer yıl hapis cezasına çarptırdı.

KUALA Myanmar'da mahkeme, 1 Şubat 2021'de ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin ardından gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii ve Avustralyalı ekonomist Sean Turnell'i üçer yıl hapis cezasına çarptırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ordunun kontrolündeki mahkemenin, devrik lider Aung San Suu Çii ve Avustralyalı ekonomist Sean Turnell'i resmi sırlar yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle üçer yıl hapis cezasına mahkum ettiğini söyledi.

Ayrıca Suu Çii'nin kabinesinden üç eski bakan da aynı suçlamadan üçer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sidney'deki Macquarie Üniversitesinde ekonomi alanında doçent olan 58 yaşındaki Turnell, ordunun yönetimi ele geçirmesiyle gözaltına alınmadan önce başkent Nepido'da Suu Çii'nin danışmanıydı.

Yaklaşık 20 aydır hapiste tutulan Turnell'in yattığı sürenin aldığı cezadan düşülüp düşülmeyeceği belirsizliğini koruyor.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk ve seçimlerde sahtekarlık davalarından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 9 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla birlikte Suu Çii toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Devrik lider, 5 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

YORUMLAR
500
29 Eylül 2022 Fox Yayın Akışı 29 Eylül 2022 Fox Yayın Akışı Myanmar'daki askeri yönetim muhalifi manken Kanada'ya sığındı Myanmar'daki askeri yönetim muhalifi manken Kanada'ya sığındı
Kaynak: AA

Myanmar, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:04 İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde Mahsa Amini için toplandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 17:54:54. #1.12#
SON DAKİKA: Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye 3 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement