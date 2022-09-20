Myanmar'da askeri yönetim, okula helikopterden ateş açıldığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Myanmar'da askeri yönetim, okula helikopterden ateş açıldığı iddiasını yalanladı

20.09.2022 20:52
Myanmar'da askeri yönetim, okula helikopterden ateş açıldığı iddiasını yalanladı

KUALA Myanmar'daki askeri yönetim, 16 Eylül'de Sagaing bölgesine bağlı Let Yet Kone köyünde bir okula helikopterlerden ateş açılması sonucu en az 7 çocuğun hayatını kaybettiğine dair haberleri yalanladı ve medyayı gerçeği çarpıtmakla suçladı.

KUALA Myanmar'daki askeri yönetim, 16 Eylül'de Sagaing bölgesine bağlı Let Yet Kone köyünde bir okula helikopterlerden ateş açılması sonucu en az 7 çocuğun hayatını kaybettiğine dair haberleri yalanladı ve medyayı gerçeği çarpıtmakla suçladı.

İktidardaki askeri konseyin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, başkent Nepido'da düzenlediği basın toplantısında, geçen cuma Sagaing bölgesinde etnik silahlı gruplarla askerler arasında meydana gelen çatışmaları doğruladı ancak can kayıplarından ordu karşıtı etnik silahlı grupları sorumlu tuttu.

Yerel haber kaynakları ve bölgedeki görgü tanıkları, iki askeri helikopterin, 20 gönüllü öğretmenin 240 öğrenciye ders verdiği bir Budist manastırındaki okula makineli tüfek ve ağır silahlarla ateş açtığını aktarmıştı.

Yetkililer tarafından kimliğinin bilinmemesi için Mar Mar takma adını kullanan okul yöneticisi, yaklaşık bir saatlik kesintisiz ateşin ardından 80 kadar askerin manastır arazisine hücum ederek 30'a yakın çocuğu yaraladığını, 20 yaralı çocuğun 3 öğretmenle birlikte askerler tarafından götürüldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar ordusuna ait helikopterlerden okula ateş açılması sonucu, en az 11 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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Şili Devlet Başkanı, Ordu Günü Geçit Törenine Katıldı Şili Devlet Başkanı, Ordu Günü Geçit Törenine Katıldı UNICEF: Myanmar ordusunca helikopterlerden okula açılan ateş sonucu en az 11 çocuk öldü UNICEF: Myanmar ordusunca helikopterlerden okula açılan ateş sonucu en az 11 çocuk öldü
Kaynak: AA

Myanmar, Nepido, Eylül, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da askeri yönetim, okula helikopterden ateş açıldığı iddiasını yalanladı - Son Dakika

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