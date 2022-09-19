Myanmar ordusunca helikopterlerden okula ateş açılması sonucu 6 çocuğun öldüğü iddia edildi - Son Dakika
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Myanmar ordusunca helikopterlerden okula ateş açılması sonucu 6 çocuğun öldüğü iddia edildi

19.09.2022 19:36
Myanmar ordusunca helikopterlerden okula ateş açılması sonucu 6 çocuğun öldüğü iddia edildi

KUALA Myanmar ordusuna ait helikopterler tarafından 16 Eylül'de Sagaing bölgesine bağlı Let Yet Kone köyünde bir okula ateş açılması sonucu en az 6 çocuğun öldüğü, 17 kişinin yaralandığı iddia edildi.

KUALA Myanmar ordusuna ait helikopterler tarafından 16 Eylül'de Sagaing bölgesine bağlı Let Yet Kone köyünde bir okula ateş açılması sonucu en az 6 çocuğun öldüğü, 17 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Yerel kaynaklardan Mizzima, Irrawady siteleri ve bölge sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, köydeki bir Budist manastırında bulunan okula, orduya ait helikopterlerden ateş açıldığını aktardı.

Saldırıda okulda bulunan çocuklardan en az 6'sının hayatını kaybettiği ve 17'sinin yaralandığı belirtildi.

Devlet medyası, silahlı grupların, orduya saldırı düzenlemek için binayı kullanmaları nedeniyle okula ateş açıldığını ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını gerekçe göstererek can kayıpları için silahlı grupları suçladı.

Bölge sakinleri, bazı çocukların açılan ilk ateşin ardından olay yerinde, bazılarının da askerler köye girdikten sonra öldüğünü ileri sürdü.

Güvenlik endişeleri nedeniyle kimliğini açıklamaktan kaçınan iki bölge sakini, cesetlerin daha sonra ordu tarafından 11 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya götürülerek gömüldüğünü söyledi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, okul binasındaki kurşun delikleri ve kan lekeleri de dahil binadaki hasarı ortaya koydu.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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Kaynak: AA

Myanmar, Eylül, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar ordusunca helikopterlerden okula ateş açılması sonucu 6 çocuğun öldüğü iddia edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Myanmar ordusunca helikopterlerden okula ateş açılması sonucu 6 çocuğun öldüğü iddia edildi - Son Dakika
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