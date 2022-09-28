Singapur'da yolcu uçağındaki asılsız bomba iddiası nedeniyle savaş uçakları havalandı - Son Dakika
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Singapur'da yolcu uçağındaki asılsız bomba iddiası nedeniyle savaş uçakları havalandı

28.09.2022 12:34
Singapur'da yolcu uçağındaki asılsız bomba iddiası nedeniyle savaş uçakları havalandı

KUALA Singapur Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir yolcunun, bagajında bomba olduğunu iddia ettikten sonra kabin görevlilerine saldırması üzerine, uçağa eşlik etmek için savaş uçakları havalandı.

KUALA Singapur Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir yolcunun, bagajında bomba olduğunu iddia ettikten sonra kabin görevlilerine saldırması üzerine, uçağa eşlik etmek için savaş uçakları havalandı.

Channel News Asia'nın haberine göre, güvenlik güçleri, San Francisco'dan Singapur'a uçan SQ33 sefer sayılı uçakta bomba tehdidi olduğu iddiasıyla yerel saatle 02.40'ta ihbar aldı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Singapur Hava Yolları uçuşunda kabin ekibine saldıran ve bagajında bomba olduğunu iddia eden 37 yaşındaki şüpheli erkeğin, gözaltına alındığı kaydedildi.

Kabin görevlileri tarafından zapt edilen kişinin, sahte terör eylemi tehdidinde bulunma suçlaması ve uyuşturucu kullandığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu uçak, Singapur Hava Kuvvetlerine ait F-16C/D savaş uçakları eşliğinde saat 05.50 sularında Changi Havalimanı'na güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

San Francisco, Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur'da yolcu uçağındaki asılsız bomba iddiası nedeniyle savaş uçakları havalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Singapur'da yolcu uçağındaki asılsız bomba iddiası nedeniyle savaş uçakları havalandı - Son Dakika
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