Singapur, ilk "bivalan" Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdi - Son Dakika
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Singapur, ilk "bivalan" Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdi

14.09.2022 12:34
Singapur, ilk "bivalan" Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdi

KUALA Singapur Sağlık Bilimleri Kurumunun (HSA) ülkedeki ilk "bivalan" (iki değerli) Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdiği bildirildi.

KUALA Singapur Sağlık Bilimleri Kurumunun (HSA) ülkedeki ilk "bivalan" (iki değerli) Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdiği bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Moderna'nın ürettiği iki değerli Spikevax Kovid-19 takviye aşısı, sırasıyla orijinal SARS-CoV-2 türünü ve Omicron BA.1 varyantını hedefleyen iki bileşenden oluşuyor.

HSA'dan yapılan açıklamada, söz konusu takviye aşısının yalnızca orijinal SARS-CoV-2 türüne dayanan Moderna Kovid-19 aşısının güncellenmiş bir versiyonu olduğu ifade edildi.

İki değerli takviye aşısına verilen geçici izinle birlikte, Kovid-19 aşılarını olmuş 18 yaş ve üstü bireylerde söz konusu aşının güçlendirici olarak kullanılmasına izin verildi.

Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, Salı günü Parlamento'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın yeni iki değerli aşılarını ilaç şirketleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde ülkeye getireceğini duyurmuştu.

İki değerli aşıların, hem Kovid-19 ailesinden gelen hastalıkları hem de BA.4 ve BA.5 gibi Omicron varyantlarını hedef aldığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Singapur, Moderna, Omicron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Singapur, ilk 'bivalan' Kovid-19 takviye aşısı için geçici yetki verdi - Son Dakika

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