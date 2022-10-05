TBMM Başkanı Mustafa Şentop Malezya'dan ayrıldı

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KUALA TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Malezya'daki temaslarının ardından Endonezya'ya hareket etti.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla hareket eden Şentop ve beraberindeki heyet, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ve beraberindeki Büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun, misafiri Şentop'a hediyelerini takdim etti.

TBMM Başkanı Şentop ve Parlamento heyeti, havalimanına gitmeden önce Malezya'nın Putrajaya kentinin sembol camilerinden Putra Camisi'ni (Masjid Putra) ziyaret ederek cami imamıyla bir süre sohbet etti.