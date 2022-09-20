Kuala Lumpur Büyükelçisi Yüksel, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
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Kuala Lumpur Büyükelçisi Yüksel, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesini ziyaret etti

20.09.2022 13:14
Kuala Lumpur Büyükelçisi Yüksel, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesini ziyaret etti

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) yönetimiyle ve okuldaki Türk öğrencilerle bir araya geldi.

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) yönetimiyle ve okuldaki Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükelçi Yüksel, IIUM Başkanı Samsudin Osman ve Rektör Dzulkifli Abdul Razak ile gerçekleştirdiği ikili görüşmesinin ardından okulda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden Türk öğrencilerle toplantı yaptı.

Başkan Samsudin Osman ve Rektör Dzulkifli Abdul Razak'ın da hazır bulunduğu toplantıda okula dair bilgi alan Büyükelçi Yüksel, öğrenim gördükleri bölümler hakkında öğrencilerle sohbet etme imkanı buldu.

Büyükelçi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IIUM Başkanı ve Rektörü ile gerçekleştirdiği tanışma ziyareti vesileyle okulu tanıtıcı yönde görüşmeler gerçekleştirdiğini ve üniversiteyi ilk kez görme imkanı bulduğunu ifade etti.

Türkiye adına okulun yönetim kurulunda yer alan Büyükelçi Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda önümüzdeki dönemde Türkiye adına üniversitenin yönetim kurulunda da oturacağım için o konuda bana da destek olacaklar, ben de bu şekilde üniversiteyi ve problemlerini tanımaya çalışıyorum. Burada 30 kadar öğrencimiz var, bir kısmı yüz yüze, bir kısmı çevrim içi eğitim alıyor. Öncelikle kendi öğrencilerimize ve genel olarak üniversitenin yönetiminde yer alıp onlara destek olmaya çalışacağım. İnşallah önümüzdeki dönemde üniversite yönetimiyle güzel bir iş birliği geliştiririz diye düşünüyoruz. Benim dışımda başka ülkelerin büyükelçileri de yönetim kurulunda oturuyor, onlarla beraber inşallah üniversiteyi bulunduğu noktadan daha da iyi bir noktaya getirmek için çaba göstereceğiz."

Toplantının ardından Başkan Samsudin, Rektör Dzulkifli ve Büyükelçi Yüksel karşılıklı olarak birbirlerine hediyelerini takdim etti.

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Kaynak: AA

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Son Dakika

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