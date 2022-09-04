Açıklamada, Necip'in tedavi gerektiren rahatsızlığına dair detay paylaşılmadı. Ulusal basının bir hapishane görevlisine dayandırdığı haberlerde de Necip Rezak'ın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Muhamad Mukhlis, "(Necip Rezak) Şu anda Kuala Lumpur Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hapishane yetkililerine ve Kuala Lumpur Hastanesi personeline göstermiş oldukları iş birliği ve yardım için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kuala Lumpur, Necip Rezak, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hapisteki eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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